Москва
Профиль пользователя Tony333

фото пользователя Tony333
фото #2 пользователя Tony333

О себе

Люблю смотреть аниме и слушать музыку. Так же люблю покурить кальян.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян вместе

Москва → собрать компанию

Покурить кальян в уютном заведении

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Foxyy_y
Екатеринбург → Другое

Расскажи как прошел твой день?✨

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

какой самый главный твой недостаток?

маленькое фото пользователя Dalis
Москва → Другое

✅Тема дня✅

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