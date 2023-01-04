Меня зовут Антон , и я очень увлечен 3D-моделированием, программированием и посещением выставок. Каждый день я уделяю много времени своим увлечениям и стараюсь оставаться в курсе новостей и трендов в этих областях. Когда я работаю над своими 3D-моделями, я чувствую себя абсолютно свободным и самовыражающимся. Это так круто видеть свои идеи превращаются в реальность. Помимо моделирования, я также увлекаюсь программированием. Я люблю создавать приложения и многое другое. В программировании я нахожу чистую логику и решения проблем, что также очень приятно. Считаю, что эта область будет продолжать развиваться, и я хочу быть к этому готовым, работая над своими навыками и знаниями. Кроме того, также люблю посещать выставки. Новые идеи, технологии и творческие работы всегда вдохновляют меня на новые создания и проекты. По музыке предпочитаю не замыкаться в рамках определенных жанров и слушаю её разную – электронную, рок, поп, реп и т.д. Я нахожу в этом огромное удовольствие, и музыка всегда помогает мне сосредоточиться и снять стресс. В целом, мои интересы - это нечто большее, чем просто хобби. Это моя страсть и любовь к творчеству, новым идеям и креативности. Я настроен серьезно и хочу продолжать развиваться и улучшать свои навыки в своих областях интересов. Я готов к новым вызовам и возможностям и уверен, что буду добиваться успеха в том, что я люблю.

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

🏫 Учеба 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность

Кёльн → Другое Рада буду общению! Покидаемся музыкой или литературой друг в друга;)

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