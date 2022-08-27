Недавно завела себе волнистых попугаев))) мне нравится. Читаю книги по психологии по мере возможности. Хожу гулять в парки. Обычно в это время года загораю, но в этом году погода подвела 🤷🏻‍♀️

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия ☣️ Токсичность

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