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Москва
Москва
Профиль пользователя Tolganay
О себе
Я живу в районе Павшинская пойма, хожу на йогу рядом с домом, люблю прогулки на свежем воздухе, весёло проводить время в весёлой компании))
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
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