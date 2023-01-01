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Москва
Профиль пользователя Tolganay

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О себе

Я живу в районе Павшинская пойма, хожу на йогу рядом с домом, люблю прогулки на свежем воздухе, весёло проводить время в весёлой компании))

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 399 участников

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