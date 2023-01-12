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Москва
Москва
Профиль пользователя toBugsBunnYni
О себе
Всем привет, я Антон 26 годиков проживаю первый 40 лет детства мужчин 🙈
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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