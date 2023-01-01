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Москва
Москва
Профиль пользователя Toborix
О себе
Привет! Спорт — моя страсть, обожаю кино. Немного сложный, но готов к общению и нахождению общих интересов
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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