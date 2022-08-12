Я люблю общаться) на разные темы) единственное о чем я не готова слушать и поддержать беседу это о политике и истории. Просто потому что я ничего не понимаю и не знаю )у меня нет такой опции) а так, свободная 29 летняя позитивная девушка, живу с двумя котами, работаю врачом-реабилитологом) люблю фильмы про суперспособности, 2 раза в неделю хожу в бассейн) раньше подрабатывала фотографом, Навыки сохранены) камера-нет 😂 люблю покушать погулять и получать новую информацию)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика 🪩 Ночной клуб

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