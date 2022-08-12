Москва
Профиль пользователя to_be_aloft
О себе
Я люблю общаться) на разные темы) единственное о чем я не готова слушать и поддержать беседу это о политике и истории. Просто потому что я ничего не понимаю и не знаю )у меня нет такой опции) а так, свободная 29 летняя позитивная девушка, живу с двумя котами, работаю врачом-реабилитологом) люблю фильмы про суперспособности, 2 раза в неделю хожу в бассейн) раньше подрабатывала фотографом, Навыки сохранены) камера-нет 😂 люблю покушать погулять и получать новую информацию)
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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