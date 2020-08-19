Москва
Профиль пользователя TMiss

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Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

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