Мой музыкальный плейлист, это сборная солянка. В этом рагу, есть огромное количество компонентов, например: звери, тимати, ноиз мс, баста, радио тапок, КиШ, rammstein, аматори, marlin manson... Грубо говоря, разнос от церковного хора в котором поет 6 летняя невинная девочка, до скрим старика вокалиста который звучит как дед который курил 183 года каждый день и решил поскримить. Не умеешь играть в большой теннис? Не беда, пару тренировок со мной и уже будешь уметь отбивать подачи. Не умеешь плавать? А я не умею тонуть и научу держать твое прекрасное тело на поверхности) Правда говорят что говно в воде не тонет, но я хотябы не воняю и далеко не такой коричневый. Хотел бы собраться и поиграть в покер, со всеми присущими атрибутами - азарт, алкоголь, фишки, крупье, красивые девушки и пластиковые карты. IT специалист. Как там было принято ставить статус - в аквтивном поиске.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян ☣️ Токсичность

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