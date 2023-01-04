Программист в обычном понимании этого слова. Смотрю аниме, но в компании могу и сериалы/фильмы. Люблю готовить, не люблю активный отдых, но не против где-нибудь посидеть Из досуга: играю в xbox sx, VR игры и занимаюсь собственными проектами

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

💰 Бизнес 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги

Москва → пообщаться Я тут новенький, пожалуйста объясните правила и этикет!

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.