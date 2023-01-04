Москва
Профиль пользователя TKleiner

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О себе

Программист в обычном понимании этого слова.
Смотрю аниме, но в компании могу и сериалы/фильмы.
Люблю готовить, не люблю активный отдых, но не против где-нибудь посидеть
Из досуга: играю в xbox sx, VR игры и занимаюсь собственными проектами

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Я тут новенький, пожалуйста объясните правила и этикет!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jterrell
Москва → Другое

Тема дня: выбор круга общения

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