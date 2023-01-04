Москва
Профиль пользователя TKaterina
О себе
Привет!
Ищу друзей, компанию и просто людей, с которыми можно приятно проводить время. Люблю видеоигры, Netflix, нравится психология и фитнес. Вообще я люблю пообщаться на любые темы и не ограничиваю себя только тем, чем увлекаюсь сама :)
Люблю гулять, вкусно поесть и иногда сходить в бар потусить! Открыта к любым идеям на совместные времяпровождения ✌️
Профиль обновлён 9 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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