Привет! Ищу друзей, компанию и просто людей, с которыми можно приятно проводить время. Люблю видеоигры, Netflix, нравится психология и фитнес. Вообще я люблю пообщаться на любые темы и не ограничиваю себя только тем, чем увлекаюсь сама :) Люблю гулять, вкусно поесть и иногда сходить в бар потусить! Открыта к любым идеям на совместные времяпровождения ✌️

Профиль обновлён 9 апреля 2023 г.

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Москва → пообщаться Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.