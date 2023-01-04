Москва
Профиль пользователя TKaterina

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О себе

Привет!
Ищу друзей, компанию и просто людей, с которыми можно приятно проводить время. Люблю видеоигры, Netflix, нравится психология и фитнес. Вообще я люблю пообщаться на любые темы и не ограничиваю себя только тем, чем увлекаюсь сама :)
Люблю гулять, вкусно поесть и иногда сходить в бар потусить! Открыта к любым идеям на совместные времяпровождения ✌️

Профиль обновлён 9 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить в музей

маленькое фото пользователя Dimas1993
Москва → Другое

Собираемся компанией в заведении

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.