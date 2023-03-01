Привет, меня зовут Саша! Сидя за работой в своём хоум-офисе, я вдруг поняла, что мне не хватает общения с новыми людьми, посещения классных мероприятий и просто приятного времяпрепровождения :) Большое желание найти новых подруг или подругу, с которыми можно поболтать обо всём, попить чай или вина, сходить на стендап или выставку, обсудить психологию и эзотерику (люблю таро и мне не стыдно 😄), от души поржать над мемами и прочей ерундой (люблю метаиронию). После 25 ведь можно ещё заводить друзей, не так ли?) Вкратце обо мне: У меня есть семья: муж и кошка Ботта, названная в честь любимого архитектора Марио Ботта, да, по образованию я - архитектор) Я — ретушёр, работаю на фрилансе, люблю искусство, особенное современное. Из музыки мне близки рок 70-х—00х гг., техно, и поп-музыка 80-х—00-х гг. Обожаю кататься на велосипеде и ходить, ходить, ходить 🚶🏻‍♀️ Я добрая и дружелюбная, хотя и часто мне говорят, что внешне кажется, как будто бы наоборот)) Поржала с категории в этом приложении «шутки про говно», потому что это мой конёк

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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