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Москва
Профиль пользователя tkalexandra

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О себе

Привет, меня зовут Саша!

Сидя за работой в своём хоум-офисе, я вдруг поняла, что мне не хватает общения с новыми людьми, посещения классных мероприятий и просто приятного времяпрепровождения :)

Большое желание найти новых подруг или подругу, с которыми можно поболтать обо всём, попить чай или вина, сходить на стендап или выставку, обсудить психологию и эзотерику (люблю таро и мне не стыдно 😄), от души поржать над мемами и прочей ерундой (люблю метаиронию). После 25 ведь можно ещё заводить друзей, не так ли?)

Вкратце обо мне:
У меня есть семья: муж и кошка Ботта, названная в честь любимого архитектора Марио Ботта, да, по образованию я - архитектор)
Я — ретушёр, работаю на фрилансе, люблю искусство, особенное современное. Из музыки мне близки рок 70-х—00х гг., техно, и поп-музыка 80-х—00-х гг. Обожаю кататься на велосипеде и ходить, ходить, ходить 🚶🏻‍♀️

Я добрая и дружелюбная, хотя и часто мне говорят, что внешне кажется, как будто бы наоборот))

Поржала с категории в этом приложении «шутки про говно», потому что это мой конёк

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😓 Обсудить проблемы

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📺 Политика ✝️ Религия
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