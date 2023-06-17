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Москва
Москва
Профиль пользователя Tina_Blok
О себе
Я фотограф и ведущая квестов, замужем , есть собака , кот и кошка. В идеале найти подругу, с которой можно обсудить все. Я за живое общение. Со мной можно и в бар и в театр) люблю квесты, играю в мафию, немного пою. Творческий человек, думаю, что-то общее точно будет)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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