О себе

Я фотограф и ведущая квестов, замужем , есть собака , кот и кошка. В идеале найти подругу, с которой можно обсудить все. Я за живое общение. Со мной можно и в бар и в театр) люблю квесты, играю в мафию, немного пою. Творческий человек, думаю, что-то общее точно будет)