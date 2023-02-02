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Москва
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О себе

Погулять по парку в осенний листопад или по набережной с ветерком на двухколесном ..)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

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🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💨 Кальян💃 Потанцевать
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