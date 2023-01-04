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Москва
Профиль пользователя Timtery

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О себе

Привет!

Усердно пел в гараж-бэнде, пишу рассказы (можешь стать прототипом главной героини😃). Закончил МИРЭА, сейчас учусь в радиошколе:) Благодаря Чикен Карри, и особенно BRB, открыл для себя мир рофло-днд, куда буду рад сходить с тобой:) Душа рвется путешествовать, особенно привлекает Азия!

P.S: Пеку пирожки, после которых ты не сможешь брать покупную выпечку:)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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