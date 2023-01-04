Москва
Профиль пользователя Timoscherlock

фото пользователя Timoscherlock
фото #2 пользователя Timoscherlock
фото #3 пользователя Timoscherlock

О себе

Участвую в создании сервиса, который учит людей уважать свое и чужое время.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу 20 человек для фото☀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя AnastasiaP99
Москва → Другое

Выставка Мультфильмы для Взрослых

маленькое фото пользователя Alexey505
Москва → Другое

Скучно, хочу общаться

маленькое фото пользователя Pupsik
Ярославль → Другое

Общаться на любые темы

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.