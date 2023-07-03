Москва

Профиль пользователя Timophey

О себе Занимаюсь классической музыкой, очень люблю Баха, Шопена, Лядова, Мусоргского. Люблю смотреть интересное кино. Могу поговорить о культуре и психологии. Люблю прогулки и интересные мероприятия.

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