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Москва
Москва
Профиль пользователя Timophey
О себе
Занимаюсь классической музыкой, очень люблю Баха, Шопена, Лядова, Мусоргского. Люблю смотреть интересное кино. Могу поговорить о культуре и психологии. Люблю прогулки и интересные мероприятия.
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Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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