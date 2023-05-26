Москва
Профиль пользователя Timmy

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О себе

Музыка - от классики до металла, т.е.меломан .
Активный отдых - велосипед, волейбол, сноуборд.
Увлечения - барабаню в барабаны, пешие прогулки , вкусно готовить и вкусно есть, выезды за город с палатками. No smoking 🚭

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

Окрошка на квасе или кефире ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

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