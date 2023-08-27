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Москва
Профиль пользователя Tima1997

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О себе

Я Азербайджанец 🇦🇿 Прожываю в Москве

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
В ресторан схадить

Участие в других событиях

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Ребят! Кто хочет увидеться и провести классно время пишите)
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