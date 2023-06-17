О себе

Тëма.

От мамы мне достался скромный характер, от папы - шило в одном месте , которое постоянно не даёт мне покоя (казалось бы, не сочетаемые вещи 🙄)

Лёгкий на подъем🙃 Слушаю рок во всех его проявлениях, от метала до фолка. Сам немного могу на гитарке.

Люблю активные и экстримальные виды спорта, и всё что вызывает адреналин в целом.

Люблю смотреть хорошее кино и аниме.

Ищу друзей/подруг, чтобы скоротать досуг. Можно сходить как в культурные места, такие как театры, музеи, выставки, кино, так и залететь на рок-концерт послэмить или просто потусить в пабе.

Часто работаю допоздна, поэтому будет круто, если найдётся кто-то, кто готов вечером вылезти погулять)