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Москва
Профиль пользователя Tim_irish_23

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О себе

Тëма.
От мамы мне достался скромный характер, от папы - шило в одном месте , которое постоянно не даёт мне покоя (казалось бы, не сочетаемые вещи 🙄)
Лёгкий на подъем🙃 Слушаю рок во всех его проявлениях, от метала до фолка. Сам немного могу на гитарке.
Люблю активные и экстримальные виды спорта, и всё что вызывает адреналин в целом.
Люблю смотреть хорошее кино и аниме.
Ищу друзей/подруг, чтобы скоротать досуг. Можно сходить как в культурные места, такие как театры, музеи, выставки, кино, так и залететь на рок-концерт послэмить или просто потусить в пабе.
Часто работаю допоздна, поэтому будет круто, если найдётся кто-то, кто готов вечером вылезти погулять)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📺 Политика🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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