Музыка - от классики до металла, т.е.меломан . Активный отдых - велосипед, волейбол, сноуборд. Увлечения - барабаню в барабаны, пешие прогулки , вкусно готовить и вкусно есть, выезды за город с палатками. No smoking 🚭 Я высокий - 195см.

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться

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