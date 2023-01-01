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Москва
Профиль пользователя Tilda

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О себе

Фьюжн натура, СДВГ, люблю пешие прогулки по историческим районам и паркам, художественные выставки, читаю немного, но регулярно и всякое, в кино люблю комедии абсурда, черные комедии, трагикомедии, немного артхаус, сижу в твиттере.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Однажды утром Грегор Замза... Знаете эти строки? Есть выставка Кафки!

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