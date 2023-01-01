О себе

Фьюжн натура, СДВГ, люблю пешие прогулки по историческим районам и паркам, художественные выставки, читаю немного, но регулярно и всякое, в кино люблю комедии абсурда, черные комедии, трагикомедии, немного артхаус, сижу в твиттере.