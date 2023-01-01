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Москва
Москва
Профиль пользователя Tilda
О себе
Фьюжн натура, СДВГ, люблю пешие прогулки по историческим районам и паркам, художественные выставки, читаю немного, но регулярно и всякое, в кино люблю комедии абсурда, черные комедии, трагикомедии, немного артхаус, сижу в твиттере.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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