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Москва
Профиль пользователя Tikko

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О себе

Люблю кататься по ночному городу, слушать музыку разную,
Велопрогулки , коньки И так далее 🤗

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🍷 Алкоголь
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