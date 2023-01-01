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Москва
Профиль пользователя Tigrakezz

фото пользователя Tigrakezz

О себе

Весёлая и находчивая, открытая для общения и всего (или почти всего) нового 😁
Люблю путешествовать (хотя кого сейчас этим удивишь)), вкусно поесть, насладиться зрелищем вроде выставки/ музея/ кино и тд
В целом за практически любую движуху, кроме голодовки😄

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поездка на ноябрьские в Нижний

маленькое фото пользователя Erzsebet
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 374 участника

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 148 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina001

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткать друг друга.

Откликнулись 2 участника

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