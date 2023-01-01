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Москва
Весёлая и находчивая, открытая для общения и всего (или почти всего) нового 😁
Москва
Профиль пользователя Tigrakezz
О себе
Весёлая и находчивая, открытая для общения и всего (или почти всего) нового 😁
Люблю путешествовать (хотя кого сейчас этим удивишь)), вкусно поесть, насладиться зрелищем вроде выставки/ музея/ кино и тд
В целом за практически любую движуху, кроме голодовки😄
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес
Не нравится:
🪩 Ночной клуб💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия
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