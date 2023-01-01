О себе

Весёлая и находчивая, открытая для общения и всего (или почти всего) нового 😁

Люблю путешествовать (хотя кого сейчас этим удивишь)), вкусно поесть, насладиться зрелищем вроде выставки/ музея/ кино и тд

В целом за практически любую движуху, кроме голодовки😄