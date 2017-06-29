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Москва
Москва
Профиль пользователя Tigraine
О себе
Позитивная, общительная, целеустремлённая, геймер apex legends, люблю пляжный теннис, класк, монополию, нарды. Есть дочка 1г
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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