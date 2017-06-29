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Москва
Профиль пользователя Tigraine

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О себе

Позитивная, общительная, целеустремлённая, геймер apex legends, люблю пляжный теннис, класк, монополию, нарды. Есть дочка 1г

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

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