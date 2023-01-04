Могу в сапы, велосипеды, самокаты, пикники, походы, рыбалки, танцы, камерные барные посиделки, настолки, гуляния по городу. Свожу в классные бани, на арт-терапию и покажу классные места в СВАО. Ищу компаньонов для разных активностей, друзья разъехались по странам или засели дома с детьми.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Есть один free билет на стендап сегодня в 21.30 м.Новокузнецкая

Москва → Другое Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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