Москва
Профиль пользователя tigorevna
О себе
Могу в сапы, велосипеды, самокаты, пикники, походы, рыбалки, танцы, камерные барные посиделки, настолки, гуляния по городу. Свожу в классные бани, на арт-терапию и покажу классные места в СВАО. Ищу компаньонов для разных активностей, друзья разъехались по странам или засели дома с детьми.
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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События пользователя
Бразильский карнавал в Измайлово 15:30
Байдарки на 2 часа в Архангельское
Фолк-фест Дубовик 2-4 июня Пирогово(Мытищи)
Summerstage на Дубровке, концерты всё лето
Устроить пикник в Ростокино
На Кудыкину гору в 13:00
Фестиваль национальных пород лошадей в Сокольниках 16:00-19:00
Summer sound концерты на дизайн-заводе (Zoloto, Feduk, Сироткин)
Есть один free билет на стендап сегодня в 21.30 м.Новокузнецкая
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Ищу компанию и друзей 33+
Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?
Съездить на фестиваль крафтового пива
Хочу пойти на концерт Radio Tapok 28.07.23, ищу компанию
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