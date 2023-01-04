Москва
Профиль пользователя tigorevna

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О себе

Могу в сапы, велосипеды, самокаты, пикники, походы, рыбалки, танцы, камерные барные посиделки, настолки, гуляния по городу. Свожу в классные бани, на арт-терапию и покажу классные места в СВАО. Ищу компаньонов для разных активностей, друзья разъехались по странам или засели дома с детьми.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Бразильский карнавал в Измайлово 15:30

Москва → прогуляться, перекусить

Байдарки на 2 часа в Архангельское

Москва → прогуляться, перекусить

Фолк-фест Дубовик 2-4 июня Пирогово(Мытищи)

Москва → прогуляться, перекусить

Summerstage на Дубровке, концерты всё лето

Москва → прогуляться, перекусить

Устроить пикник в Ростокино

Воронеж → прогуляться, перекусить

На Кудыкину гору в 13:00

Москва → прогуляться, перекусить

Фестиваль национальных пород лошадей в Сокольниках 16:00-19:00

Москва → прогуляться, перекусить

Summer sound концерты на дизайн-заводе (Zoloto, Feduk, Сироткин)

Москва → прогуляться, перекусить

Есть один free билет на стендап сегодня в 21.30 м.Новокузнецкая

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Ищу компанию и друзей 33+

маленькое фото пользователя Kiskate
Москва → Другое

Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?

маленькое фото пользователя Oxana_R
Москва → Другое

Съездить на фестиваль крафтового пива

маленькое фото пользователя Alextog
Москва → Другое

Хочу пойти на концерт Radio Tapok 28.07.23, ищу компанию

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