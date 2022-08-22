⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Tichiy.okean

фото пользователя Tichiy.okean

О себе

Являюсь счастливым владельцем пушистой белой собаки - самоед Шардоне. Нравится посещать выставки , привлекает современное искусство , особенно когда непонятно , но очень интересно. Очень домашняя , клубы это не мое от слова совсем. Увлекаюсь выпечкой , макраме , рисованием , стараюсь посещать спортзал , но работа иногда совсем не дает . моя сфера деятельности совершенно не пересекается с моими интересами , я работаю в белом халате . стрессоустойчивая и неконфликтная . видимо работа фармацевта научила .

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Nata07
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Anita14
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Valery
маленькое фото пользователя AlexKiss

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам