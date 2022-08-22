О себе

Являюсь счастливым владельцем пушистой белой собаки - самоед Шардоне. Нравится посещать выставки , привлекает современное искусство , особенно когда непонятно , но очень интересно. Очень домашняя , клубы это не мое от слова совсем. Увлекаюсь выпечкой , макраме , рисованием , стараюсь посещать спортзал , но работа иногда совсем не дает . моя сфера деятельности совершенно не пересекается с моими интересами , я работаю в белом халате . стрессоустойчивая и неконфликтная . видимо работа фармацевта научила .