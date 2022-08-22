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Москва
Москва
Профиль пользователя Tichiy.okean
О себе
Являюсь счастливым владельцем пушистой белой собаки - самоед Шардоне. Нравится посещать выставки , привлекает современное искусство , особенно когда непонятно , но очень интересно. Очень домашняя , клубы это не мое от слова совсем. Увлекаюсь выпечкой , макраме , рисованием , стараюсь посещать спортзал , но работа иногда совсем не дает . моя сфера деятельности совершенно не пересекается с моими интересами , я работаю в белом халате . стрессоустойчивая и неконфликтная . видимо работа фармацевта научила .
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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