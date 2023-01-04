Москва
Профиль пользователя Tiana
О себе
Привет!
Ищу друзей! Мне 28.
Возможно мы совпадем с тобой в чем-то из этого списка:)
Люблю Довлатова и Данте, особенно Даррелла.
Могу назвать трёх писателей на Д :D
Мастерю столы, лестницы и милые вещицы из Pinterest.
Плохо разбираюсь в музыке.
Интересуюсь психологией и экспериментирую на себе.
Не интересуюсь астрологией, изотерикой и альтернативной медициной.
Ценю людей, у которых можно чему-то научиться.
Нахожу свой дзен в эстетике, порядке и природе.
Очень люблю цветы.
Говорю на румынском, гагаузском, понимаю украинский и турецкий.
На данный момент восстанавливаю свою жизнь после депрессии. Худею и ищу возможности самореализации.
Быть может важно: замужем, есть сын 3-х лет.
Обладатель черного демонического кота.🐈⬛
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
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