Привет! Ищу друзей! Мне 28. Возможно мы совпадем с тобой в чем-то из этого списка:) Люблю Довлатова и Данте, особенно Даррелла. Могу назвать трёх писателей на Д :D Мастерю столы, лестницы и милые вещицы из Pinterest. Плохо разбираюсь в музыке. Интересуюсь психологией и экспериментирую на себе. Не интересуюсь астрологией, изотерикой и альтернативной медициной. Ценю людей, у которых можно чему-то научиться. Нахожу свой дзен в эстетике, порядке и природе. Очень люблю цветы. Говорю на румынском, гагаузском, понимаю украинский и турецкий. На данный момент восстанавливаю свою жизнь после депрессии. Худею и ищу возможности самореализации. Быть может важно: замужем, есть сын 3-х лет. Обладатель черного демонического кота.🐈‍⬛

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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