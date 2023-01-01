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В чём ваш смысл жизни?

💸Вы выиграли в лотерею 10 миллионов. Куда их потратите ?💸

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

В чем смысл жизни?

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