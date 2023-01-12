Москва
Профиль пользователя Thomas_Igor
О себе
Всем привет :)Меня зовут Игорь )По сути ,я разнастороний человек ,могу общаться на любые темы , по сути ,больше готов выслушивать и поддерживать собеседника ,на темы ,которые ему хочеться пообщаться а я естественно поддерживаю его)Сам добрый и октрытый )В последнее время погряз в одиночестве ..ищу друзей из москвы что бы погулять в парке или просто по москве 😊😊😊 .Умею дружить и общаться
Профиль обновлён 23 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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