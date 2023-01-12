Всем привет :)Меня зовут Игорь )По сути ,я разнастороний человек ,могу общаться на любые темы , по сути ,больше готов выслушивать и поддерживать собеседника ,на темы ,которые ему хочеться пообщаться а я естественно поддерживаю его)Сам добрый и октрытый )В последнее время погряз в одиночестве ..ищу друзей из москвы что бы погулять в парке или просто по москве 😊😊😊 .Умею дружить и общаться

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.