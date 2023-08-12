Я программист давно этим занимаюсь, опытный специалист, работаю удаленно. Люблю настолки, играю в настольный теннис, бильярд, люблю гулять, занимаюсь вокалом (в хоре и сольно), учусь гитарке, пою на концерах и на набережной, путешествую, иногда вкусно готовлю, я вегетарианец, гоняю на машинке по Крыму, обкатал всю Москву на велике, ищу с кем можно всем этим развлекаться вместе.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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