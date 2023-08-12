Москва
Профиль пользователя theprogrammist
О себе
Я программист давно этим занимаюсь, опытный специалист, работаю удаленно. Люблю настолки, играю в настольный теннис, бильярд, люблю гулять, занимаюсь вокалом (в хоре и сольно), учусь гитарке, пою на концерах и на набережной, путешествую, иногда вкусно готовлю, я вегетарианец, гоняю на машинке по Крыму, обкатал всю Москву на велике, ищу с кем можно всем этим развлекаться вместе.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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