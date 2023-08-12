Москва
Профиль пользователя theprogrammist

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О себе

Я программист давно этим занимаюсь, опытный специалист, работаю удаленно. Люблю настолки, играю в настольный теннис, бильярд, люблю гулять, занимаюсь вокалом (в хоре и сольно), учусь гитарке, пою на концерах и на набережной, путешествую, иногда вкусно готовлю, я вегетарианец, гоняю на машинке по Крыму, обкатал всю Москву на велике, ищу с кем можно всем этим развлекаться вместе.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, потренькать на гитарке попеть вместе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natali_13
Москва → Другое

Найти друзей, для совместных мероприятий.

маленькое фото пользователя Sergie
Москва → Другое

Пофоткаемся на плёнку 📸

маленькое фото пользователя mironovadaryaa
Москва → Другое

Пинг понг в таганском парке

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Пообщаться, поиграть в настольные игры

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.