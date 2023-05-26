Москва
Профиль пользователя themone8

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О себе

Живу между двумя странами
Много путешествую
Люблю кататься на велосипеде
Занимаюсь организацией мероприятий
Знаток Москвы 5го уровня

Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа

События пользователя

Москва → собрать компанию

Провести тематическую вечеринку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя PANDA_P
Москва → Другое

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

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