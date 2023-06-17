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Москва
Профиль пользователя thebelaya

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О себе

📍Москва
20 лет ♋️
Белоруска 🇧🇾
Амбиверт🫶🏻
Разносторонний человек, открытый для новых знакомств и общения🙋🏻‍♀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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