Москва
Профиль пользователя theanutas
О себе
Открыта к новым знакомствам и приятному общению, за любой движ если я не на работе😅 Учусь на психолога, и всегда рада поговорить на любые темы✨
Люблю музыку и пою в ансамбле, нравится стенд ап, шутить и весёлые люди, оптимистично смотрю на мир✌
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Найти подружек
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
Создание woman community 💛
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Лето и движ 🫶
Давайте сходим в кальянную
Ищу подруг для дальнейшего общения !)
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