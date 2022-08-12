Москва
Профиль пользователя theanutas

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О себе

Открыта к новым знакомствам и приятному общению, за любой движ если я не на работе😅 Учусь на психолога, и всегда рада поговорить на любые темы✨
Люблю музыку и пою в ансамбле, нравится стенд ап, шутить и весёлые люди, оптимистично смотрю на мир✌

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Бесплатный концерт 19.08- 19:00 📍Три вокзала. Депо, Новорязанская, 23

Москва → собрать компанию

Весело погулять, обрести душевную компанию друзей)

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Создание woman community 💛

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Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя Rony
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Давайте сходим в кальянную

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Москва → Другое

Ищу подруг для дальнейшего общения !)

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