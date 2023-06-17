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Москва
Профиль пользователя thankfulfor

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О себе

Уволилась с работы из-за выгорания, взяла такскть неоплачиваемый саббатикал для того, чтобы разобраться, что я делала не так.
Гуляю, путешествую в ближние города, копаюсь в психоанализе.
Что лучше: собирать марки или завести муравьев?

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → пообщаться

Ты тоже любишь гулять между пятиэтажками в любую погоду?

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Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Мне 40 и я вышла из IT. Но зашла я туда в 31.

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 272 участника

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Love_pet

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

Откликнулось 15 участников

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Воронеж → пообщаться

А что если просто поговорить?

Откликнулось 11 участников

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А что вы тут делаете?! Если не знаете ответ на этот вопрос то вам к нам

Откликнулись 3 участника

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Жду всех, кто хотел бы обсудить преодоление трудностей на жизненном пути

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Поговорим о мечтах и о том как их исполнить?

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Поговорить обо всём, кроме пошлых тем. Спасибо за понимание!

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