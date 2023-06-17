О себе

Уволилась с работы из-за выгорания, взяла такскть неоплачиваемый саббатикал для того, чтобы разобраться, что я делала не так.

Гуляю, путешествую в ближние города, копаюсь в психоанализе.

Что лучше: собирать марки или завести муравьев?