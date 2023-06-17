⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Уволилась с работы из-за выгорания, взяла такскть неоплачиваемый саббатикал для того, чтобы разобраться, что я делала не так.
Москва
Профиль пользователя thankfulfor
О себе
Уволилась с работы из-за выгорания, взяла такскть неоплачиваемый саббатикал для того, чтобы разобраться, что я делала не так.
Гуляю, путешествую в ближние города, копаюсь в психоанализе.
Что лучше: собирать марки или завести муравьев?
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам