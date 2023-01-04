Москва
Профиль пользователя TG_Sergey_aloha
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
поиграем в настолки?
Москва → Другое
Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.
Москва → Другое
Провести интересно вечер
Москва → Другое
Потренить вместе
Москва → Другое
Погулять, попить кофе
Москва → Другое
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
Москва → Другое
Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06
Москва → Другое
Ищу соседку-попутчицу
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