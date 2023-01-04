Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Москва → Другое Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06

Москва → Другое ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

Москва → Другое Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.