Москва
Профиль пользователя TG_Sergey_aloha

фото пользователя TG_Sergey_aloha
фото #2 пользователя TG_Sergey_aloha
фото #3 пользователя TG_Sergey_aloha

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Человеку нужен человек!)

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня в бар, покурить кальян!)

Москва → пообщаться

Человеку нужен человек!😉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя Viku
Москва → Другое

Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя Gulnara
Москва → Другое

Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести интересно вечер

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Потренить вместе

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Погулять, попить кофе

маленькое фото пользователя lempopo
Москва → Другое

ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06

маленькое фото пользователя AlenkaAS
Москва → Другое

Ищу соседку-попутчицу

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