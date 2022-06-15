Привет👋🏻 Меня зовут Полина, я за открытые разговоры по душам за чашкой кофе и прогулки по Москве.

Профиль обновлён 12 апреля 2023 г.

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.