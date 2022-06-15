Москва
Профиль пользователя te.v.ka

фото пользователя te.v.ka
фото #2 пользователя te.v.ka
фото #3 пользователя te.v.ka
фото #4 пользователя te.v.ka
фото #5 пользователя te.v.ka
фото #6 пользователя te.v.ka
фото #7 пользователя te.v.ka
фото #8 пользователя te.v.ka

О себе

Привет👋🏻 Меня зовут Полина, я за открытые разговоры по душам за чашкой кофе и прогулки по Москве.

Профиль обновлён 12 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на standup

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Alinakudryash
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Гулять болтать

маленькое фото пользователя katerina
Москва → Другое

Прогуляться,

маленькое фото пользователя Polik
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Grouse
Москва → Другое

Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

маленькое фото пользователя Alexaandra
Москва → Другое

Прогуляться по Москве, сходить на выставку, найти новые знакомства)

маленькое фото пользователя Jane
Москва → Другое

Выставки/музеи/кино/театры

маленькое фото пользователя dzhemus
Москва → Другое

Самый смешной стендап

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.