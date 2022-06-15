Москва
Профиль пользователя te.v.ka
О себе
Привет👋🏻 Меня зовут Полина, я за открытые разговоры по душам за чашкой кофе и прогулки по Москве.
Профиль обновлён 12 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Общения простое
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
Прогуляться,
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам
Москва → Другое
Прогуляться по Москве, сходить на выставку, найти новые знакомства)
Москва → Другое
Выставки/музеи/кино/театры
Москва → Другое
Самый смешной стендап
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