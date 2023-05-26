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Москва
Москва
Профиль пользователя teuv
О себе
Я люблю гулять и фильмы смотреть и в торговом центре
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🍿 Сходить в кино💨 Кальян🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие
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