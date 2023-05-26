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Москва
Профиль пользователя teuv

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О себе

Я люблю гулять и фильмы смотреть и в торговом центре

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🍿 Сходить в кино💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 159 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → другое

Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Lizalliza

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девчонок, которые за любой движ!

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Kotletkin

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян вечером

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Mari0890

Москва → прогуляться, перекусить

Давай прогуляемся и прекрасно проведём время 😌

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

⛄️✨ 🎅 Новый год. Лофт. Новогодняя программа и многое другое ✨🔥⛄️

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя sashazyuanova

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, поболтать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Valery13

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу классных ребят для прогулок по городу🖤 Открыта новым знакомствам и общению🖇️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Нужна подружка для общения в реале)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Walrider

Москва → прогуляться, перекусить

ИЩУ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ВСТРЕЧ 🥂 подробнее в описании 👇🏻

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Tatiana_Kuper

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу погулять парочками,сходить на выставку.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную поиграть в настолки

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → другое

Ищу хорошую подругу

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя AnastasiiaKrist

Москва → прогуляться, перекусить

Найти классных подруг и расширить близкое окружение

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaOk

Москва → собрать компанию

Собрать компанию на Новый год 🥂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Julia8

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться, перекусить

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Apollinaria

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг, с которыми можно классно провести время и пообщаться❤️‍🔥

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mary_00

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу, поболтать по душам, посидеть в кафешке, сходить на выставку

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina03

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, увидеться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ksenia01

Москва → прогуляться, перекусить

Кто нибудь желает сходить в кальяную ? Подружиться ?🌷

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alexandra_Sun

Москва → прогуляться, перекусить

Хорошо и комфортно провести время, погулять, сходить куда-нибудь

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kristina_ti

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек для дружбы

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Daria247

Москва → прогуляться, перекусить

Пообедать/поужинать в рестике, познакомиться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ireniren

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку😊посиделки, встречи, прогулки, давайте знакомиться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lexa_AM

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lena.2249

Москва → прогуляться, перекусить

Компанию на прогуляться, поболтать, можно на выставку или в кафешку.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Kate88

Москва → прогуляться, перекусить

Отдохнуть в уютном баре в центре

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Nastia223

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для встреч и общения!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя nst.raz

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу единомышленников, чтобы прогуляться, пофоткаться или сходить в бар

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в интересный бар) музыка, танцы🪐кто со мной? Мне 34 )желательно и тебе😊

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasiya86

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Arina15

Москва → пообщаться

Хочу найти подруг для общения обо всем🥰

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Valerystef

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Sophiya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , прогуляться поговорить, посидеть за чашечкой кофе))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Julia1

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу погулять, попить кофе, сходить на мероприятия , в идеале ЮЗАО

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Sunygirl

Москва → прогуляться, перекусить

Меня зовут Оксана ищу подругу для прогулок

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Mohigul

Москва → прогуляться, перекусить

Кто готов сегодня вечером сходить в кальянную?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Gosu

Москва → прогуляться, перекусить

Вечерние прогулки и посиделки. Новые знакомства

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя AndreVaoMsk

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в бильярд 🎱

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Olya2023

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек для прогулок,музеев,кофе)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Stacee

Москва → прогуляться, перекусить

Встреча в заснеженной Москве

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Olivka_77

Москва → другое

Встретиться, поболтать , выпить кофе:)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Plutonchik

Москва → пообщаться

Общение на разные женские темы и не только;)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Sofirka

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек для прогулок и общения😄🌟🌸🌞

Откликнулся 1 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню ☕

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу настоящих подруг 😉

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