Москва
Профиль пользователя Terry

фото пользователя Terry

О себе

Хочу просто посидеть в кофейне , порисовать ,
Или сходить на скетч вечеринку на бурлеск шоу.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу в кофейню

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