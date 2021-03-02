Москва
Профиль пользователя terra_incognita

фото пользователя terra_incognita

О себе

Привет)
Мечта найти хорошую компанию, чтобы можно было вместе гулять, ходить на культурные и не очень вылазки)

Люблю настолки, караоке, просто поболтать по душам

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру Москвы

Участие в других событиях

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Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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Женская тусовка

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прогуляться по Москве и отлично провести время

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Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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Приятная компания) позитивное общение)

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Прогуляться по старой Москве

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Погулять,пообщаться

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Потусить в баре

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Прогулка с пивасиком и винасиком по мск.

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Затусить днём/вечером в воскресенье

маленькое фото пользователя Militerte
Москва → Другое

Пойдемте гулять и пить кофе)

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