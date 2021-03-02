Москва
Профиль пользователя terra_incognita
О себе
Привет)
Мечта найти хорошую компанию, чтобы можно было вместе гулять, ходить на культурные и не очень вылазки)
Люблю настолки, караоке, просто поболтать по душам
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Прогуляться по старой Москве
Москва → Другое
Погулять,пообщаться
Москва → Другое
Потусить в баре
Москва → Другое
Прогулка с пивасиком и винасиком по мск.
Москва → Другое
Затусить днём/вечером в воскресенье
Москва → Другое
Пойдемте гулять и пить кофе)
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