Привет) Мечта найти хорошую компанию, чтобы можно было вместе гулять, ходить на культурные и не очень вылазки) Люблю настолки, караоке, просто поболтать по душам

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → Другое Прогулка с пивасиком и винасиком по мск.

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.