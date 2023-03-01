Люблю длинные прогулки, кофе и интересных людей, которые ищут приятное времяпровождение. Общение на практически любые темы, кроме политики и футбола. Достаточно творческий человек - рисую, пишу тексты, люблю фотографировать. Впринципе легка на подъем. С удовольствием поиграю с вами в настолки, покурю кальян или выпью бокал вина - можно все вместе) Мне 25 лет, поэтому возрастная категория до 21 года не интересует. Не замужем, мужа не ищу, чисто общение)

Профиль обновлён 7 декабря 2022 г.

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