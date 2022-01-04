С радостью поболтаю о чем угодно, от нового сезона Атаки Титанов и номинантов Оскара до особенности различных языков (о чем знаю благодаря девушке-лингвисту) и особенностях выживания в ночевке на заброса (о чем знаю благодаря интересному прошлому). Если брать книги/сериалы/фильмы то смотрю и читаю все, но любимыми жанрами являются триллер, хоррор и фэнтези, однако понравиться может что угодно. Искренне обожаю музыку, в основном фолк/рок/пост-бард, постоянно хожу по концертам. Играю на гитаре и учусь играть на скрипке (разучить полноценные песни пока не вышло, но считаю успехом то что уже не издаю на ней адские звуки). Долгое время занимался боями на мечах, о чем напоминает нехилый арсенал мягкого оружия, лежащий не диване, так же люблю настолки всех видов и веду партии настольных ролевых игр. Если брать компьютер - Лига Легенд, немного Apex, в последнее время Elden Ring, однако залипаю во что то не особо часто. В плане работы и учебы настолько скучный стандарт насколько возможно - работаю человеком-отделом и параллельно учусь на заочке для диплома.

Профиль обновлён 20 июля 2023 г.

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