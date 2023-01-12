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Москва
Москва
Профиль пользователя Tenuletite
О себе
Я инженер, который любит ходить в походы, играть в шахматы и ДнД. Также курю кальян.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать📸 Пофоткаться
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм
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