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Москва
Профиль пользователя Tenuletite

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О себе

Я инженер, который любит ходить в походы, играть в шахматы и ДнД. Также курю кальян.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать📸 Пофоткаться

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм
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