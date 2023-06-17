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Москва
Профиль пользователя Teni

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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Есть музыканты тут?)

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