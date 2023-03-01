Москва
Профиль пользователя Tenebrises
О себе
Рациональный рассудительный, чем могу задушнить) но в остальном просто милашка
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
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приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Москва → Другое
Составлю любую компанию
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Прогуляться по Москве, пообщаться)
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Требуется soulmate
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