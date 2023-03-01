Москва
Профиль пользователя Tenebrises

фото пользователя Tenebrises

О себе

Рациональный рассудительный, чем могу задушнить) но в остальном просто милашка

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Привлекательная вывеска

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Держим вайб лапками

Участие в других событиях

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