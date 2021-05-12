Москва
Профиль пользователя tejimil
О себе
Интересуюсь и учусь проводить китайскую чайную церемонию. Так же интересуюсь в целом культурой заваривания чая и не чайных напитков. Спокойно отношусь к распитию чая в тишине и без разговоров)
Хожу в походы выходного дня, так же не против однодневных длинных прогулок. Ещё больше люблю сплавы. При необходимости могу предоставить место в лодке.
Можем посидеть порисовать, поиграть на муз инструментах и т.д. если тебе сложно заставить себя это делать когда никого нет рядом
Профиль обновлён 22 июня 2023 г.
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