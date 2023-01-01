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Москва
Профиль пользователя Teacat

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О себе

• СЛИ - ISTP (Габен/Мастер) • Соционика
• ВЭЛФ (Ахматова) • Психософия
• ВНПБ (Самурай) • Темпористика
• ФЭСА • Аматорика
• Сангвиник/Флегматик • Темперамент

Рисую мультяшных персонажей, воспитываю кота. Слушаю музыку фактически 24/7. Обожаю чай с молоком. Нравится наблюдать за дымом, поэтому иногда курю кальян или под. Обладаю забавным характером, в котором удивительным образом сочетаются гром-баба и наивная, скромная девочка :D

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Недавно переехала, друзей не много так что в активном поиске общения с:

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Откликнулись 4 участника
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