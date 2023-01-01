Москва

Профиль пользователя Teacat

О себе • СЛИ - ISTP (Габен/Мастер) • Соционика

• ВЭЛФ (Ахматова) • Психософия

• ВНПБ (Самурай) • Темпористика

• ФЭСА • Аматорика

• Сангвиник/Флегматик • Темперамент



Рисую мультяшных персонажей, воспитываю кота. Слушаю музыку фактически 24/7. Обожаю чай с молоком. Нравится наблюдать за дымом, поэтому иногда курю кальян или под. Обладаю забавным характером, в котором удивительным образом сочетаются гром-баба и наивная, скромная девочка :D

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва