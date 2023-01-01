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Москва
Москва
Профиль пользователя Taya_t
О себе
Понятия не имею, что такое квизы, настолки и вряд ли мне такое зайдет. Люблю прогулки, кофе, интересных людей, выставки, узнавать что-то новое. С удовольствием схожу в театр, особенно нравятся экспериментальные постановки, например, как у Демчога. Увлекаюсь классической западной астрологией, не на коммерческой основе, как хобби. В целом, личность я разносторонняя, поначалу молчалива, больше слушаю и люблю задавать много вопросов. Шумной компании предпочту вечеринку для интровертов. Есть дети, мужа нет.
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Общаюсь на темы:
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