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Москва
Профиль пользователя Taya_t

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О себе

Понятия не имею, что такое квизы, настолки и вряд ли мне такое зайдет. Люблю прогулки, кофе, интересных людей, выставки, узнавать что-то новое. С удовольствием схожу в театр, особенно нравятся экспериментальные постановки, например, как у Демчога. Увлекаюсь классической западной астрологией, не на коммерческой основе, как хобби. В целом, личность я разносторонняя, поначалу молчалива, больше слушаю и люблю задавать много вопросов. Шумной компании предпочту вечеринку для интровертов. Есть дети, мужа нет.

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