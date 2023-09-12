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Москва
Профиль пользователя Taya3005

фото пользователя Taya3005

О себе

Обожаю концерты, бегать, кататься на самокате, кино, спектакли, крафтовое пиво, воспитываю щенка шпица

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на самокате

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Откликнулись 4 участника
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