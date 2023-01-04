Москва
Профиль пользователя Taya

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О себе

Приехала из Украины, 2 месяца назад
Осваиваюсь в Москве
Набираю новые знакомства
Была бы рада всем✋✋

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Погулять, хорошо провести время. Выпить за знакомство. Развеяться

Москва → прогуляться, перекусить

Не стесняйся, понравишься. Пойду на чашку кофе😄

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Locer
Москва → Другое

Увидеться и безобразничать )

маленькое фото пользователя DarkLord
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.